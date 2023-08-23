微软 Win11 21H2 推送 8 月更新，版本号升至 22000.2360

IT之家 8 月 23 日消息，微软今日向 Win11 推送了 23 年 8 月 C 类补丁 KB5029351，更新后版本号提升至 22621.2215（22H2）和 22000.2360（21H2）。
我们接下来看一下 21H2 的更新内容：
重点内容：
此次更新改善了 Windows 检测位置的方式，以提供更好的天气、新闻和交通信息。
此次更新支持以色列的夏令时（DST）变化。
改进：
此次非安全更新包括质量改进。当您安装此 KB 时：
此次更新解决了影响组策略服务的问题。无需再等待 30 秒（默认等待时间）的网络可用时间，因此，策略无法正确处理。
此次更新为 D3D12 独立设备添加了一个新的 API。你可以使用它在同一个适配器上创建多个 D3D12 设备。
此次更新解决了影响 WS_EX_LAYERED 窗口的问题。原先窗口可能会以错误的尺寸或错误的位置渲染。当你缩放显示屏时就会出现这种情况。
此次更新解决了发送到虚拟打印队列的打印作业失败的问题。它们会在没有任何错误的情况下失败。
此次更新解决了导致 CPU 使用率过高的问题。当启用“fBlockNonDomain”策略时就会发生这种情况。
此次更新解决了影响磁盘分区的问题。该问题可能会导致系统停止工作。这一问题主要是在你删除了一个磁盘分区并将删除的分区的空间添加到现有的 BitLocker 分区后才会出现。
此次更新解决了影响结果集策略（RSOP）的问题。当 Windows LAPS“BackupDirectory”策略设置设置为 1（即“备份到 AAD”）时便会发生这种情况。
此次更新解决了那些使用 Windows Update for Business 用户的问题。简单来说就是系统会在登录时要求你更改密码时导致更改操作失败，然后你就无法登录了，错误代码是 0xc000006d。
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