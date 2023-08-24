Xbox 斯宾塞：Square Enix 给予微软的《最终幻想 14》及后续游戏承诺是“非常具有意义的一步”

IT之家 8 月 24 日消息，在此前举行的《最终幻想 14》粉丝节上，Square Enix 宣布这款《最终幻想 14》“颇受好评的 MMO 游戏将登陆 Xbox 平台”，IT之家早前曾报道，Square Enix 新社长桐生隆司表示未来旗下其他作品也会登录微软 Xbox 平台，不过在时间和具体游戏上留下了悬念。

在近日举行的科隆游戏展上，IGN 采访到了 Xbox 负责人斯宾塞，他表示：“我知道玩家们购买 Xbox 时都希望能在该平台上玩到精彩的作品，的确这其中缺少 Square Enix 的身影。我和 Sarah Bond（Xbox 副总裁）为此，前往东京与他们展开洽谈，作为一个第三方厂商，如今我们已经获得了该公司社长的承诺。”

斯宾塞认为，“从《最终幻想 14》这个承诺开始，之后 Square Enix 对于 Xbox 来说十分重要，Square Enix 此前做出的游戏承诺是‘非常有意义的一步’，玩家未来会听到更多 Square Enix 的相关游戏信息，Xbox 官方不会对此施加压力，第三方厂商有着自己的计划和节奏。”

▲ 图源 《最终幻想 14》粉丝节 官方海报

据悉，Xbox Series X 版本的《最终幻想 14》将支持 4K 分辨率，公开测试版将与游戏的 6.5 版本更新一起发布，Xbox Series X / S 版本的《最终幻想 14》都将提供完整的跨平台游戏。

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