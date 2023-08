微软否认将推出 Xbox Series X | S 半代更新版：当前一代还有很多潜力可挖

IT之家 8 月 24 日消息,微软 Xbox 负责人 Phil Spencer 在 Gamescom 2023 上接受 IGN 采访时表示,微软没有计划推出 Xbox Series X 和 Xbox Series S 的半代更新版,而是专注于目前已经发布的硬件,让开发者充分发挥其性能。

Spencer 表示,他们现在只致力于增加存储空间版本的 Xbox Series S,而没有其他的半代更新计划。他认为,他们现在处于当前一代的开始阶段的末尾(at the end of the beginning of the current generation),他们需要让开发者适应现有的硬件,充分利用其机能。

Spencer 进一步解释了为什么没有 Xbox Series X | S 半代更新版的原因,他表示,参考高端 PC 市场,游戏的画面和感觉不仅仅取决于像素数或分辨率,还取决于光照技术和其他因素。因此,Spencer 觉得这个行业还有很多潜力可以挖掘,暗示目前还没有充分挖掘当前一代主机的所有潜力。

虽然微软没有半代更新的计划,但是IT之家注意到有传言称该公司仍然在考虑发布新的硬件,比如没有光驱的 Xbox Series X 和其他一些未公开的硬件,预计将在 2025 年推出。

