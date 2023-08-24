《装甲核心 6》媒体评分揭晓，称“游戏虽细节精妙但整体剧情平庸”

IT之家 8 月 24 日消息，即将于明天登陆 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One 以及 Steam 平台的《装甲核心 6：境界天火》媒体评分日前正式解禁，IGN 和 GS 均给本作打出了 8 分评价。目前游戏的 PS5 版在 MC 上共计收到 24 份评价，均分 88 分。

IT之家整理游戏评价内容如下：

IGN 评价称，游戏并没有重新定义机战类游戏，但确实给该类型游戏带来了些新的东西，例如“精妙的任务设计、激烈的 Boss 战、丰富的武器和配件”，这些内容极大地影响了玩家的游戏方式。

此外，出色的战斗设计让原本非常复杂的系统和机制变得易于理解。不过游戏的叙事部分稍微令人失望，长达 15 小时的战役模式因略显无聊的剧本而失色，但仍然无法掩盖“经典游戏系列的又一次回归所带来的喜悦之情”。

▲ 图源 IGN

GameSpot 则表示，游戏的优点在于易上手及丰富的教学任务来引导新玩家，激进的战斗风格和对反应速度的重视使得本作战斗部分相当爽快。Boss 战内容多样、激烈且壮观，装甲的组装不仅直观，还可高度定制。

在缺点部分，GameSpot 和 IGN 一样提到了游戏的剧情问题，认为游戏剧情上展示了一条有趣的故事线但最后有些不尽如人意，此外，GameSpot 还表示，游戏普通关卡和 Boss 战的难易度存在明显差距。

▲ 图源 GameSpot

本作目前已经上架 Steam 商店，国区预购价 298 元 / 348 元，配置最低要求 i7-4790K + GTX 1650，推荐 i5-10400 + NVIDIA GeForce GTX 1060。

▲ 图源《装甲核心 6》官方海报

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