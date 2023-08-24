西数解释 Xbox Series X 存储卡为何如此之少：它采用专有接口，需要耗费大量时间开发产品

IT之家 8 月 24 日消息，西数 WD Black 产品营销负责人 Ruben Dennenwaldt 在 2023 科隆展期间接受 TechRadar Gaming 时谈到了 Xbox Series X|S 和 PS5 存储方面的问题。

目前来看，在当前世代游戏机中，Xbox Series X 虽然性能足够强，但在硬盘拓展方面真的没有什么优势，尤其是与 PS5 相比。

IT之家查询发现，目前微软 XSX 能选择的固态硬盘似乎只有 WD Black C50 以及希捷 Xbox 专用扩展卡，其中西数拓展卡目前 1TB 版本为 999 元。但很显然，本世代用户对 Xbox 拓展卡有很强的需求，所以目前市面上只有这两款产品真的很奇怪。

Ruben Dennenwaldt 解释道，“因为这并不容易”，“我们不是在谈论一个标准接口。这是一个专有接口，只适用于 Xbox Series X|S”，“那是微软拥有的，”他继续说道，“所以你必须与微软签订协议才能获得一个授权，而这需要很长时间，这可能是为什么没有更多公司提供产品的原因”。

“如果你把它与索尼比较，索尼采用了一个更标准的接口。它是一个 M.2 接口。所以从技术上讲，你可以为你的 PS5 使用任何 M.2 SSD。但也可能不是什么好主意，因为它有最低要求，索尼明确指定了产品需要什么类型的散热器。”

值得一提的是，西数前段时间还推出了一款经过改进的官方授权 WD Black SN850 PS5 固态硬盘，将容量从 2TB 增加到 4TB，因此外媒认为西数可能会推出更高容量的 WD Black C50 版本。

但很可惜，Dennenwaldt 并未就此透露任何细节，但他似乎对存储解决方案的前景持乐观态度。“索尼几周前发布了 Beta 固件，现在支持高达 8TB（的硬盘）。所以你可以从中看出业界的发展趋势。游戏机制造商已经看到了随着游戏规模的增大而增加的存储需求。”

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