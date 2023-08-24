首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 安卓之家>安卓新闻

谷歌 Play 商店下架多款“垃圾清理”类安卓 App，十年老牌应用 SD Maid 也没逃过

2023/8/24 16:40:46 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 Coje_He 的线索投递！

IT之家 8 月 24 日消息，谷歌  Play 商店目前正在下架一批“垃圾清理”类安卓 App，目前已有多款软件被下架，其中包括十多年的老牌清理应用 SD Maid（SD 女佣）

Reddit 的 AndroidDev 社区中多名开发者报告称，他们的应用 / 账户因违反谷歌的“跟踪软件”政策而被暂停。根据开发者 darken 的说法，应用中并没有可以跟踪用户隐私和数据的功能。

IT之家查询发现，包括 SD Maid 和 SD Maid 2 / SE 都已被谷歌下架，甚至 SD Maid 2 / SE 还是个开源应用，相关的 12 年开发者账号 darken 也被注销了。

SD Maid

▲ SD Maid 在 Play 商店历史页面

值得一提的是，谷歌最近一段时间确实在不断加强 Play 应用商店管理。据IT之家今年 6 月报道，有程序员在 V2EX 论坛发帖表示自己用开源框架 uni-app 开发的 App 被 Google Play 下架，原因是 uni-app 自带的 SDK 包含违反 Google Play 政策的“内置自行下载 APK 能力”代码及广告相应的代码

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：谷歌 PlayPlay 商店SD Maid

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用