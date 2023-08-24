谷歌 Play 商店下架多款“垃圾清理”类安卓 App，十年老牌应用 SD Maid 也没逃过

IT之家 8 月 24 日消息，谷歌 Play 商店目前正在下架一批“垃圾清理”类安卓 App，目前已有多款软件被下架，其中包括十多年的老牌清理应用 SD Maid（SD 女佣）。

Reddit 的 AndroidDev 社区中多名开发者报告称，他们的应用 / 账户因违反谷歌的“跟踪软件”政策而被暂停。根据开发者 darken 的说法，应用中并没有可以跟踪用户隐私和数据的功能。

IT之家查询发现，包括 SD Maid 和 SD Maid 2 / SE 都已被谷歌下架，甚至 SD Maid 2 / SE 还是个开源应用，相关的 12 年开发者账号 darken 也被注销了。

▲ SD Maid 在 Play 商店历史页面

值得一提的是，谷歌最近一段时间确实在不断加强 Play 应用商店管理。据IT之家今年 6 月报道，有程序员在 V2EX 论坛发帖表示自己用开源框架 uni-app 开发的 App 被 Google Play 下架，原因是 uni-app 自带的 SDK 包含违反 Google Play 政策的“内置自行下载 APK 能力”代码及广告相应的代码。

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