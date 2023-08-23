荣耀 GMS 测试招募：仅限 Magic V2 系列和 Magic 5 系列手机，可体验预装 Google Play 服务框架

IT之家 8 月 23 日消息，微博博主 @数码闲聊站 上周爆料称，荣耀 GMS（谷歌服务）“终于搞定了”，并将在“过段时间后”官宣。

今日，“荣耀体验先锋团第一期活动”正式开启招募，招募人数为 5000 人，仅限荣耀 Magic V2 系列手机、荣耀 Magic5 系列手机用户参与。

据介绍，此次招募活动将从 2023 年 8 月 23 日一直持续到 2023 年 9 月 30 日，计划于 9 月上旬、中旬和下旬分别进行三批测试。

IT之家提醒，荣耀招募活动需要输入手机 SN 号，你可通过在拨号键盘输入 *#06#* 查询到相关信息并复制。

荣耀体验先锋团第一期活动主题是体验预装 Google Play 服务框架。报名并入选的体验先锋团员，将优先获得预装 Google Play 服务框架体验版本推送。

安装 Google Play 服务框架体验版本后，荣耀用户就可以在出境旅游、留学或出差时能使用谷歌相关应用及服务，如地图、打车、邮箱、社交等。

谷歌移动服务（GMS）是 AOSP 与 Android 之间的主要区别之处，当一款机型运行了兼容 Android 的系统并取得谷歌授权之后即可使用 GMS（主要包括 Google Map、GMAIL、YouTube、Chrome、Google Play 等）服务，对于海外的安卓生态有重要意义。

由于自华为独立之前就已经受到了制裁，荣耀此前并未向国内用户提供谷歌 GMS 服务，但荣耀在 2021 年 10 月 11 日宣布已恢复与谷歌的合作，当时的新品荣耀 50 系列海外机型可预装 GMS 服务。

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