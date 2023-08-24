网易二季度营收 240 亿元，经调净利润同比增 67%

IT之家 8 月 24 日消息，网易今日发布了截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度财报：营收 240 亿元，市场预期 247.75 亿元，去年同期 232 亿元，同比增长 3.4%；非公认会计准则下归属于公司股东的持续经营净利润 90 亿元，去年同期 54 亿元，同比增长 67%。IT之家汇总各业务数据如下：

游戏及相关增值服务营收为 188 亿元人民币（26 亿美元），与 2022 年第二季度相比增长 3.6%。

有道营收为 12 亿元人民币（1.664 亿美元），与 2022 年第二季度相比增长 26.2%。

云音乐营收为 19 亿元人民币（2.687 亿美元），与 2022 年第二季度相比下降 11.1%。上半年月活用户同比增加 14% 至超 2 亿人。

创新业务和其他营收为 21 亿元人民币（2.837 亿美元），与 2022 年第二季度相比增长 9.9%。

毛利润为 144 亿元人民币（20 亿美元），与 2022 年第二季度相比增长 11.1%。

总运营费用为 83 亿元人民币（11 亿美元），与 2022 年第二季度相比增长 4.0%。

网易 CEO 丁磊表示：“第二季度业绩稳定，反映了我们致力于在各业务领域打造卓越内容，营收总额达人民币 240 亿元，同比增长近 4%。玩家们继续推崇我们的旗舰产品《梦幻西游》系列，同时也喜欢《蛋仔派对》等新游戏，这些游戏扩大了我们在休闲游戏领域的影响力。广受好评的《逆水寒》手游和《巅峰极速》于 6 月发布，进一步展现了我们为玩家带来多元化、一流的创新游戏的无尽动力。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。