索尼推出 1.3 寸 4K OLED 微型显示屏：96% DCI-P3 色域，助力 AR / VR 头显发展

IT之家 8 月 24 日消息，索尼日前推出了一款型号为 ECX344A 的微型 OLED 显示屏，该显示屏主要用于 AR 及 VR 方向，拥有 4K 分辨率，刷新率达 90 Hz，覆盖 96% DCI-P3 色域。

▲ 图源 索尼半导体部门

官方表示，这款 ECX344A 显示屏采用了索尼在开发旗下相机 EVF（电子取景器）时实现的“微型化工艺”，从而在 1.3 寸的空间内塞下 4K 分辨率与 90Hz 的高刷新率，实现“流畅而明快的图像质量”。此外，索尼还宣称，这款屏幕独有的像素结构还可实现“极佳的宽色域和高亮度性能”，有助于“支持 VR / AR 头戴式显示器的新体验”。

▲ 图源 索尼半导体部门

索尼表示，在虚拟空间中观察周围景物时，延迟和残留图像会干扰沉浸感，让“大脑感觉有什么东西不在原处”。为了提供流畅、清晰的图形和最小的图像残留，这款微型显示屏可提供 5000 cd / m² 的峰值高亮度水平，而平时可实现 1000 cd / m² 的亮度，从而确保合理的亮度，并能够减少残影。

IT之家同时发现，这款微型显示屏提供了三种显示模式，索尼声称，第三方厂商可根据“应用情况”进行选择。

正常模式：4K 分辨率输入数据。

升格模式：将 2K 至 2.5K 分辨率的输入数据插值至 4K 分辨率，以供显示，从而降低搭载显示屏设备的负载。

扫描模式： 以高分辨率显示人类视觉范围中心的图像，类似索尼在 PS VR 2 中应用的技术，也就是人眼看到的地方渲染正常分辨率，看不到的地方降低渲染分辨率。索尼声称“这有助于保持视觉上的沉浸感，同时将传输的数据量减少约 60%，减轻了使用微型显示屏的产品上图像处理器的工作量”。

▲ 图源 索尼半导体部门

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