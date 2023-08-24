设备仿真模拟软件 QEMU 8.1 发布：支持龙芯 LoongArch LSX 扩展，提升 CPU 性能

IT之家 8 月 24 日消息，开源 QEMU 8.1 设备仿真器和虚拟化软件目前已经正式发布，这是 QEMU 8.0 系列的首个重要更新，小伙伴们可以在这里找到相关下载地址。

▲ 图源 QEMU 官网

QEMU （Quick Emulator）是业界主流的设备仿真模拟软件之一，可以在一种架构（如 X86 PC）的物理机上运行支持其它架构的操作系统和程序，从而让软件无感知运行在不同硬件架构下。对于软件开发者，QEMU 可提供不同硬件架构下系统执行的平台，以及软件跨架构集成测试环境，提高软件开发效率和成熟度。

IT之家附 QEMU 8.1 主要更新日志如下：

支持 Intel Granite Rapids 的新 x86 CPU 模型

微代码生成器 （Tiny Code Generator, TCG）支持 RDPID 指令，AES 指令可以使用主机处理器上的 AES 加速，以及其他新功能

从支持 BF16 扩展到 Zfa 扩展、Zcm* 扩展等多种 RISC-V 架构改进，还添加了 Ventana Veyron V1 CPU 以及许多 RISC-V 修正

支持 LoongArch LSX 扩展和针对该 CPU 架构的各种修复

支持内存标记扩展 （MTE）的主机上的 KVM 虚拟机现在可以在客户机中使用 MTE

添加新的 CPU 类型 Cortex Neoverse V1（neoverse-v1）。另外，在 ARM 方面还有一个新的 Banana Pi BPI-M2 Ultra（bpim2u）板型号

新增 "virtio-multiotuch-pci" 输入设备，作为多点触控输入设备

改进 e1000e 和 IGB 英特尔网络设备仿真

为 vhost-vDPA 接口提供阴影 virtqueue 卸载支持

为 QEMU 提供基于 PipeWire 的新音频后端

支持 GTK 界面的多点触控事件

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