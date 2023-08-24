Meta Quest 3 VR 头显被提前开箱，秋季发售

IT之家 8 月 24 日消息，据 X 平台（原 Twitter）上的一段视频显示，一款几乎可以确定是 Meta Quest 3 的 VR 头显已经被提前开箱，而这款设备本应在今年秋季才正式发售。

视频中可以看到，开箱者从一个棕色的盒子里取出了头显和两个 Touch Plus 手柄，设备外观和 Meta 在 6 月份宣布这款头显时展示的一模一样。

最近，一款疑似是 Quest 3 的 VR 头显出现在了美国联邦通信委员会（FCC）的数据库中，意味着其已经获得了在美国销售的许可，所以 Meta 很可能正在为该头显的上市做准备。该公司还承诺将在 9 月 27 日开始的 Meta Connect 活动上分享更多关于这款头显的细节。

Meta 公司在 6 月 1 日公布了 Quest 3 VR 头显，售价 499 美元（IT之家备注：当前约 3598 元人民币），将在今年秋季上市。这款头显是 Meta 公司旗下 Quest 系列的最新产品，拥有更高的分辨率、更快的刷新率、更强大的处理器和更舒适的设计。

这并不是 Quest 系列头显第一次被提前泄露，去年 10 月，在 Meta Quest Pro 被公布之前的一个月左右，该头显的图片和视频就已流出，当时有人把这款设备遗忘在了酒店房间里。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。