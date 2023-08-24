三星 990 PRO SSD 4TB 版即将推出

IT之家 8 月 24 日消息，三星在去年 8 月份发布了 990 PRO PCIe 4.0 旗舰 SSD，首发 1TB 和 2TB 版本。据外媒 sammobile 消息，这款 SSD 的 4TB 版本即将推出。

IT之家附三星 990 PRO SSD 介绍如下：

三星采用了新的 V-NAND 技术以及新推出的自研控制器，可提供在 PCIe 4.0 接口中的超高速度。这款 SSD 的顺序读取和写入速度分别高达 7,450 MB/s和 6,900MB/s，随机读取和写入速度分别高达 1,400K 和 1,550K IOPS。与 980 PRO 相比，990 PRO 的随机读写性能提高了 55%。

据介绍，三星 990 PRO 采用了三星自研的“PASCAL”主控芯片，8 纳米低功耗架构，闪存为三星第七代 V-NAND 3bit MLC 颗粒。此外，该系列 SSD 采用了 TurboWrite2.0 技术，大幅度提升了 SLC 缓存空间，2TB 容量版本高可达 226GB。990 PRO 的工作电流降低到了 2.2A，相比之下，980 PRO 工作电流为 2.9A。功效方面，990 PRO 的每瓦的性能比 980 PRO 高出 50%。

目前，三星 990 PRO SSD 1TB 京东 699 元，2TB 1199 元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。