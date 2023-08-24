消息称三星计划 2025 年量产卷轴屏智能手机

IT之家 8 月 24 日消息，爆料人士 Reveguns 今日在个人推特上表示，三星计划在 2025 年开始大规模量产卷轴屏智能手机，将配备改进的 UPC（IT之家注：Under Penel Camera，屏下摄像头）技术，以及无边框。

关于“卷轴屏手机”的更多消息，这位爆料人士暂未透露，这里可参考三星过往展现的相关技术和产品。在去年 8 月举行的 K-Display 2022 上，三星展示了旗下卷轴屏、折叠平板、折叠屏笔记本、“Flex G”、“Flex S”等产品的原型机。

而在今年 5 月份于美国举行的 2023 年 SID Display Week 活动中，三星显示展示了 12.4 英寸柔性卷轴式 OLED 面板。三星在官方演示中将屏幕从 49 毫米拉伸到 254.4 毫米，提供 5 倍的屏幕放大体验。

至于无边框，此前据据韩媒 Thelec 报道，应苹果公司的要求，三星和 LG 公司正在开发无正面边框的 iPhone OLED 显示屏，最终目标是将边框宽度设置为零。

报道称，为了按照苹果的要求，三星显示器和 LG 显示器正努力实现无边框 OLED，他们需要改进薄膜封装（TFE）和屏下摄像头（UPC）技术并确保天线空间。它仍然是一项需要长时间开发，才能应用于大规模生产的技术。

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