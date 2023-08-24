三星 ×Thom Browne 联名新品即将上市，预计为 Galaxy Z Fold 5 / Flip 5 手机

IT之家 8 月 24 日消息，据IT之家网友反馈，三星商城现已上线 Thom Browne 联名新品预约界面，预计将推出 Galaxy Z Fold 5 / Flip 5 联名新品。

在过去几年中，三星与美国男装品牌 Thom Browne 曾进行过多次合作，从三星首款折叠屏产品开始，双方便连续推出定制款 Galaxy Z Fold / Flip 系列手机，后续将这一合作拓展到手机、耳机领域，例如 Galaxy Watch 4 Classic 等。

▲ Galaxy Z Fold 3×Thom Browne，下同

按照往年惯例，定制款 Galaxy Z Fold / Flip 系列外观会以该品牌标志性白色为主色调，机身使用红色和蓝色线条点缀，印有“Thom Browne”商标。系统方面，Thom Browne 联名手机通常会搭载了定制主题，图标以白色为主，桌面辅以该品牌标志性红蓝线条。

目前，三星暂未公布联名款新品的具体型号以及外观，感兴趣的朋友可以关注一下IT之家的后续报道。

三星 Galaxy Z Flip 5 / Fold 5 国行版于本月初正式发布，两款手机均搭载骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 处理器。

Galaxy Z Flip 5 提供冰薄荷、云影灰、冰玫紫、星河白、极地灰、海浪蓝、山林绿、日光黄共八款配色，外屏尺寸升级为 3.4 英寸，内屏尺寸为 6.7 英寸，电池容量为 3700mAh（典型值）。Galaxy Z Fold 5 提供冰萃蓝、宇夜黑、星河白、极地灰、海浪蓝五款配色，配备 6.2 英寸外屏以及 7.6 英寸内屏，电池容量为 4400mAh。

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