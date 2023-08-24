华硕确认英特尔 14 代酷睿处理器代号 Raptor Lake-S Refresh

IT之家 8 月 24 日消息，华硕 8 月 22 日发布了三款 Z790 主板，包括旗舰型号 ROG Maximus Z790 DARK HERO 以及新款猛禽和 TUF 型号。

华硕表示，这三款主板是为了迎接英特尔新款酷睿 14 代桌面处理器而推出的，并且配备了最新的 Wi-Fi 7 无线网卡。

华硕官网显示，英特尔酷睿第 14 代处理器将是“Raptor Lake-S Refresh”（IT之家注：移动低压平台叫酷睿第一代处理器）。虽然这早已不是什么秘密，但实际上英特尔从未证实过这一点，之前一直都是自称“Raptor Lake-？ 升级款”。

英特尔计划在下个月即将举行 Innovation 2023 活动，预计届时将推出 14 代 Raptor Lake 的 Refresh 款，可能一同到来的还有适用于移动平台的 Meteor Lake 系列酷睿 Ultra 第一代处理器。

目前来看，英特尔 14 代酷睿处理器依然采用 LGA-1700 插槽，现有 700 系列主板可通过 BIOS 更新实现兼容，而且大概率不会发布 Z890 芯片组。

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