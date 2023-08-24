英特尔支持文档暗示微软 Win10 无法支持 Wi-Fi 7 无线网络

IT之家 8 月 24 日消息，消息源 Chi11eddog 近日在 X（推特）上披露了一份英特尔内部支持文档，表明 Win11 以及后续版本更新将会添加对 Wi-Fi 7 网络的支持。

在这份支持文档中表示 Win11、部分 Linux 发行版本、部分 ChromeOS 才可以支持 Wi-Fi 7 网络，并未提及 Win10 系统。

Chi11eddog 在后续推文中表示，由于 Win10 系统缺乏经微软验证的必要 Wi-Fi 7 驱动程序，因此极大概率无法支持 Wi-Fi 7 网络。

IT之家在此附上英特尔对 Wi-Fi 7 网络的介绍如下：

Wi-Fi 7 的功能将基于前几代 Wi-Fi 产品，并更上层楼。其不仅将实现速度方面的提升，还将显著提高响应能力和可靠性，以支持沉浸式消费者体验和复杂的未来技术。

对于一台典型的 Wi-Fi 7 笔记本电脑而言，其优势是潜在最大数据速率接近 5.8 Gbps。相比 Wi-Fi 6/6E 可实现的 2.4 Gbps，这要快 2.4 倍，并可轻松支持高质量 8K 视频流，或将 15 GB 大文件的下载时长降低至大约 25 秒，而使用性能最优的旧版 Wi-Fi 技术则需要一分钟。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。