微博第二季度营收 4.402 亿美元同比增长 5%，日活用户达 2.58 亿

IT之家 8 月 24 日消息，微博于今日公布了 2023 年第二季度及中期财务业绩，营收 4.402 亿美元（IT之家备注：当前约 32.05 亿元人民币），同比下降 2%，或依据固定汇率计算同比增加 5%；经营利润 1.235 亿美元，经营利润率为 28%；归属于微博股东的净利润为 8140 万美元（当前约 5.93 亿元人民币），合每股摊薄净收益 0.34 美元。

从各业务来看，微博第二季度广告及营销收入 3.857 亿美元（当前约 28.08 亿元人民币），与去年同期持平或依据固定汇率计算同比增加 7%；增值服务收入 5460 万美元（当前约 3.97 亿元人民币），同比下降 16% 或依据固定汇率计算同比下降 10%。

IT之家从财报中获悉，微博 2023 年 6 月的月活跃用户数为 5.99 亿，同比净增约 1,700 万用户。移动端用户占月活跃用户数的 95%；2023 年 6 月的日均活跃用户数为 2.58 亿，同比净增约 500 万用户。

微博同时宣布，刘博先生已获委任为公司董事会董事，而董本洪先生已辞任董事会，自 2023 年 8 月 23 日起生效。

刘博现任阿里巴巴旗下淘宝及天猫集团、阿里妈妈及闲鱼的总裁，于 2020 年 3 月获委任为阿里巴巴集团副总裁。刘先生于 2005 年加入阿里巴巴并担任多个职位，包括淘宝大学校长、聚划算总经理及天猫运营事业部总经理。刘博拥有郑州航空学院航空机械设计学士学位及香港中文大学高级工商管理硕士学位。

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