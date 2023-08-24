育碧《刺客信条：代号 JADE》最新游戏实机演示视频公布，即将开放 Beta 测试

IT之家 8 月 24 日消息，育碧今日公开了《刺客信条：代号 JADE》最新的游戏实机视频，并配文“为无辜的人辩护，为人民伸张正义。这是我的目的，这是我的信条”。

育碧还宣布了将在近期开始第二次开放 Beta 测试，但暂时没有公布具体时间。

《刺客信条：代号 JADE》游戏主打开放世界动作冒险，此前已于 8 月 3 日进行了首次 Beta 封测，仅限北美和西欧地区的安卓和 iOS 玩家。

IT之家查询发现，这款游戏由育碧与 Level Infinite 合作发行，背景设定为公元前 215 年的秦朝。当时东西方之间前所未有的贸易和文化交流时代才刚刚开始，但随之而来的是潜伏在阴影中的新挑战和威胁。

育碧表示，玩家将在领略古代中国风景的同时，体验“刺客”的潜行与暗杀等游戏玩法。

作为大师韦宇的养子，玩家将在挚友遭到背叛后踏上复仇之路。但随着他们深入研究自己的使命，他们将揭开过去的秘密，以及一股威胁摧毁他们所珍视的一切的强大力量。

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