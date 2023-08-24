Bazzite 正式发行版 1.0 发布，可让 Linux 游戏掌机实现 Steam Deck 桌面环境体验

IT之家 8 月 24 日消息，当下 Steam Deck 掌机的性能已经有所过时，不过许多玩家为了追求原生 SteamOS 体验依然选择购买该掌机，V社此前曾表示，“SteamOS 简化了在手持设备上玩 PC 游戏的过程”，玩家在用 Steam Deck 玩游戏时，很多时候也能从 SteamOS 提供的一些小功能中受益。

而最近有一款名为 Bazzite 的 Linux 发行版悄然出现，其最近发布了首个正式（1.0）版本，官方宣称，这个基于 Linux 的系统包括 SteamOS 的所有功能，以及“一些重要的新增功能”。

▲ 图源 外媒 TechSpot

据悉，Bazzite 基于 Fedora 38 以及 uBlue 的主线版本和“英伟达版本”，旨在“完全复制 Steam Deck 的界面和游戏优化”。据悉，任何游戏掌机在安装该发行版本后，开机将自动启动进入 Steam 大屏幕模式，玩家还可以利用 Arch Linux 兼容层，从而使用 Proton 运行 Windows 游戏。

IT之家同时发现，由于 Bazzite 保留了 Fedora 的 GRUB 特性，因此安装该发行版的第三方掌机，依然可以在开机引导时，选择启动 Windows，但不能启动到其他 Linux 发行版。

外媒 TechSpot 推荐使用华硕 ROG Ally 等游戏掌机的玩家可以尝试体验 Bazzite，以获得类似 Steam Deck 的桌面环境体验，外媒在经过上手后，发现 Bazzite 还预装了英伟达专有驱动程序、完整的 ROCm OpenCL / HIP 运行时支持、并兼容无线 Xbox 手柄，还具有 DisplayLink 支持、输入重映射功能、Distrobox、自定义更新系统、回滚功能以及其他功能。

虽然 Bazzite 的安装过程有些复杂，不过该发行版的系统要求相对较低，2 GHz 四核 CPU、4 GB 内存、20 GB 存储空间、支持 Vulkan 1.3 的现代专用 GPU 就足够可用。

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