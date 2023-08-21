Steam Deck 掌机大作再添新员，游戏《装甲核心 6》兼容性验证“可玩”

IT之家 8 月 21 日消息，FromSoftware 最新机甲动作游戏《装甲核心 6》即将于 8 月 25 日发布，IT之家早前曾报道，在此前游戏的特别节目中，官方表示该游戏将强调“立体空间感”的营造。

而日前 V 社公布了《装甲核心 6》的 Steam Deck 验证结果，目前本作的兼容类别被分为了“可玩 （Playable）”，不过V社同时表示，游戏中的部分文本字体可能因为过小而难以阅读。

▲ 图源《装甲核心 6》 Steam 商店页面

本作制作人小仓康敬在此前接受外媒 digitaltrends 采访时曾表示，《装甲核心 6》游戏将会“完全支持 Steam Deck 掌机”，虽然当下 V 社的验证结果不是完全的“绿色标识”，不过预计游戏将在发布后进行更多调整和适配。

▲ 图源 digitaltrends

V 社的 Steam Deck 掌机自推出以来，一直受到玩家的追捧，据 Steam 平台 2023 年 7 月的客户端系统调查数据，其中显示 Linux 游戏市场份额（1.96%）首次超过苹果 macOS（1.84%），而这一数据增长几乎完全是 Steam Deck 凭借“一己之力”所为，在庞大的硬件预装量面前，许多大作愿意为该掌机提供完全适配，自然是情理之中。

▲ 图源《装甲核心 6》官方游戏截图

▲ 图源《装甲核心 6》官方游戏截图

《装甲核心 6》将于 8 月 25 日登录 PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S 和 PC 平台，Steam 标准版售价 298 元，豪华版售价 348 元，后者将收录游戏本体与限定数字美术书＆原声带，感兴趣的小伙伴可以点此预购。

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