倪光南院士：RISC-V 已成中国最受欢迎芯片架构

IT之家 8 月 23 日消息，据北京经信局官方公众号发文表示，2023 年 RISC-V 中国峰会今日在京开幕，中国工程院院士倪光南，RISC-V 国际基金会 CEO 卡莉斯塔・雷德蒙德，峰会主席、中国科学院软件研究所副所长武延军，中国科学院计算技术研究所副所长包云岗出席峰会开幕式并致辞，卡莉斯塔・雷德蒙德在大会上做了主旨报告。

▲ 图源 北京经信局官方公众号

在会中，倪光南院士表示，“RISC-V 的未来在中国，而中国半导体芯片产业也需要 RISC-V，开源的 RISC-V 已成为中国业界最受欢迎的芯片架构”。

倪光南同时表示，中国愿意拥抱开源，和世界协同创新，鼎力打造强大繁荣的 RISC-V 生态，有力支撑 RISC-V 跻身于世界主流 CPU 行列。

IT之家经过查询得知，RISC-V 峰会由 RISC-V 国际基金会组织，每年在北美、欧洲、中国分别举行，是全球 RISC-V 领域规格最高、影响力最广的年度峰会。

据悉，本届峰会为第三届中国峰会，围绕“RISC-V 生态共建”这一主题，采用“主论坛 + 主题报告 + 展览展示 + 同期活动 + Poster”的方式，涵盖了 100 余个主题报告，16 场同期活动，18 个企业展位，16 个社区展位，67 个 Poster 及 31 个 Poster 预约交流，报名人数超过 2000 人。参会企业数量 800 余家、投资机构 50 余家、高校院所 70 余家，将成为 RISC-V 峰会历史上规模最大、内容最丰富、影响最广泛的一届峰会。

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