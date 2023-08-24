高盛：企业通过 AI 取代人类工作岗位可提升 20% 利润

IT之家 8 月 24 日消息，据外媒 Business Insider 报道，高盛美股策略部的研究报告表示，高盛对 AI 前景持乐观态度，尽管 AI 广泛应用的时间尚不确定，但高盛预计这项技术将在 2025 至 2030 年间对全球经济产生“重大宏观影响”，并提前开始提升企业盈利。

高盛认为短期内“芯片制造商和数据中心”将从 AI 中受益。这包括英伟达、Credo 技术集团、微软、Alphabet、亚马逊等，此外，已经使用人工智能扩展旗下产品和服务的科技公司，如 Meta 元宇宙平台和 Adobe 等也被列入“获益者”之列。

长期来看，高盛预计 AI 不仅可以提高工作效率，还可以让某些公司裁减人手。这两种效应叠加将降低人力成本并增加企业收入。高盛估计，当 AI 得到广泛应用时，企业最高可以提升接近 20% 的利润。

对于长期“人工智能受益者”，高盛建议投资者关注提供“软件、日用消费品和专业服务等行业的公司”。

外媒认为，尽管最近有声音称“人工智能相关股票涨幅可能是泡沫”，但企业仍在该领域进行大规模投资，而高盛分析师对 AI 前景保持乐观，认为其将在未来十年内显著提升企业利润。

高盛一直对 AI 持乐观态度，IT之家早在今年 3 月就曾报道，彼时高盛认为全球 25% 岗位将被 AI 取代。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。