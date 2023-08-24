Gartner：2023 年全球 AI 芯片收入将达 530 亿美元，2027 年达 1194 亿美元

IT之家 8 月 24 日消息，根据市场研究公司 Gartner 的最新预测，2023 年全球用于 AI 的硬件销售收入预计将同比增长 20.9%，达到 534 亿美元（当前约 3887.52 亿元人民币）。

Gartner 表示，生成式 AI 的发展和各种基于 AI 的应用在数据中心、边缘基础设施和端点设备中的广泛使用，需要部署 GPU 和“优化的半导体设备”，这将推动 AI 芯片的生产和部署。

▲ 图源 Gartner

Gartner 预计，AI 半导体收入将在预测期内继续保持两位数增长，2024 年将增长 25.6%，达到 671 亿美元（IT之家备注：当前约 4884.88 亿元人民币），到 2027 年，AI 芯片收入预计将比 2023 年的市场规模增长一倍以上，达到 1194 亿美元（当前约 8692.32 亿元人民币）。

▲ 图源 Gartner

Gartner 表示，随着企业中 AI 工作负载使用的成熟，许多更多的行业和 IT 组织将部署包含 AI 芯片的系统。消费电子市场方面，Gartner 估计，到 2023 年底，用于设备的 AI 启用的应用处理器的价值将达到 12 亿美元（当前约 87.36 亿元人民币），而 2022 年为 5.58 亿美元（当前约 40.62 亿元人民币）。

Gartner 认为，支持成本效益执行 AI 工作负载的高效和优化设计的需求，将导致自定义设计的 AI 芯片部署量的增加。对许多组织来说，大规模部署定制 AI 芯片将取代当前主要的芯片架构 Discrete GPU，用于各种基于生成式 AI 技术的 AI 工作负载。

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