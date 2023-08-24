中国知网发布 AI 智能写作平台等“大模型 + AIGC”产品

IT之家 8 月 24 日消息，据 CNKI 知网官方公众号表示，在由中核集团（内蒙古）市场开发部、中国知网联合清华大学技术创新研究中心等多家单位共同举办的“2023 年创新与大数据知识管理研讨会”上，中国知网正式发布基于“大模型 + AIGC”的大数据知识管理系列产品。

据悉，此次知网发布的基于“大模型 + AIGC”的大数据知识管理系列产品，包括“大数据治理平台”、“数字标准智能应用平台”、“知网智能写作平台”、“中国经济社会大数据研究平台”。

▲ 图源 CNKI 知网官方公众号

IT之家从中得知，知网 AI 智能写作是基于大模型和知识库利用 AIGC 技术开发的“文档智能生产系统”，据称 AI 可以根据文档名称和主题生成报告大纲，依据大纲 AI 一键生成文档全部章节内容，可视化展示文档生成全过程。

而“智能写作”则是“将大模型生成能力与人机协同、知识库三者进行融合，嵌入调研报告、规划报告、研究报告、技术方案、工作总结等文档编写场景”，官方表示，“特别是具有较深技术性、专业性的综合型报告，AI 工具能够辅助用户快速、高效地编写文档，并利用知识库提升报告质量，编辑完成后支持重写、续写、润色等功能，人机协同完善文档”。

▲ 图源 CNKI 知网官方公众号

官方表示，随着数字技术与实体经济加速融合发展，传统产业数字化转型已成为必然所趋。在各行各业加速推进数字化转型的大背景下，数字基础设施需要智能化升级迭代。人工智能和大数据是驱动数智化升级的关键技术，以 ChatGPT 为代表的生成式大模型及 AIGC 应用技术有望成为数字中国建设的智能化底座，实现技术、数据、AI 及应用场景的融合。

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