网易高管解读 Q2 财报：从阿尔法战胜李世石后就注意到 AI 将对内容产生巨大影响

北京时间 8 月 24 日晚间消息，网易今日发布了截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度财报：营收 240 亿元，同比增长 3.4%；非公认会计准则下归属于公司股东的持续经营净利润 90 亿元，去年同期 54 亿元，同比增长 67%。

财报发布后，网易 CEO 丁磊，CFO 杨昭烜和副总裁胡志鹏等公司高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下为电话会议问答环节主要内容：

摩根士丹利分析师 Alex Poon：我有一个关于《逆水寒》手游的问题。能否请管理层介绍一下，人工智能在提升《逆水寒》手游收入和用户粘性起到了什么作用？为什么《逆水寒》能够成为中国首款人工智能技术成功落地的游戏？难点在什么地方？管理层对于这款游戏未来的展望是什么？

胡志鹏：人工智能在《逆水寒》手游中的应用，主要包括提升研发效率和提升用户体验两个方面。

在提升研发效率方面，我们在美术生产和程序开发的环节，都借助了人工智能提升效率。更重要的是，在整个游戏研发过程中，我们是从“游戏加人工智能”的思路转变成“人工智能加游戏”的思路。

也就是说，从一开始就假定整个世界建立在一个人工智能大模型基础之上，从方方面面提升玩家的用户体验，从最开始的玩家定制角色，到玩家进入世界之后，跟整个世界的交互，每个方面我们都是用人工智能高效率地生产内容和提升有趣度，来提升玩家丰富的开放世界体验。

我们也观察到，玩家在这样的新奇体验下表现出对游戏的强烈黏性，还有很好的、自发的传播性，对吸引端游和非网游用户起到了非常重要的作用，我们也在持续迭代这种人工智能技术驱动的内容体验。

我想说明的是，这个工作并不是一朝一夕就能完成的，从 2017 年阿尔法围棋战胜李世石之后，我们就注意到了人工智能未来将会对内容产业产生巨大的影响和变化，从那时候起，我们就开始做今天的准备，整个过程中，我们克服了非常多的困难，今天的成功也是我们在人工智能方面多年持续投入的结果。

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