文本转语音 AI 工具 ElevenLabs 完成测试阶段，支持中文等 28 种语言

IT之家 8 月 24 日消息，爆火的 AI 文本转语音公司 ElevenLabs 近日宣布扩展其平台，推出支持 28 种语言的新的文本转语音模型“Eleven Multilingual v2”，可自动识别 28 种语言，并将文本转换为语音。此次扩展标志着该平台正式完成测试阶段，使其可以为企业和个人使用。

该平台使用了自主开发的新型 AI 模型，可以自动识别包括中文在内的多种语言，并生成具有“丰富情感”的语音。用户可以利用平台的声音克隆工具，无需输入文本，就可以用近 30 种语言说话。

ElevenLabs 的首席执行官兼联合创始人 Mati Staniszewski 在一份声明中说：“ElevenLabs 的梦想是让所有内容都能用任何语言和任何声音来传达。通过这次发布，我们离实现这个梦想更近了一步，让所有方言都能拥有人类水平的 AI 声音。我们的文本转语音生成工具帮助所有创作者获得高品质的语音内容。”

不过 ElevenLabs 还没有解决围绕其平台和其他类似平台存在的另一个争议问题：对配音行业的威胁。

一个多月前，ElevenLabs 完成 1900 万美元（IT之家备注：当前约 1.38 亿元人民币）的 A 轮融资，企业家 Nat Friedman 和 Daniel Gross 以及 a16z（Andreessen Horowitz）联合领投，公司估值接近 1 亿美元。

Elevenlabs 现在支持的语言包括：

中文、韩语、荷兰语、土耳其语、瑞典语、印度尼西亚语、菲律宾语、日语、乌克兰语、希腊语、捷克语、芬兰语、罗马尼亚语、丹麦语、保加利亚语、马来语、斯洛伐克语、克罗地亚语、高级阿拉伯语和泰米尔语。英语、波兰语、德语、西班牙语、法语、意大利语、印地语和葡萄牙语过去和现在均受支持。

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