CHERRY 推出全新 MX2A 轴体，寿命达到 1 亿次

IT之家 8 月 24 日消息，CHERRY 今日宣布推出 MX2A 轴体。官方称，MX2A 是旗下迄今为止最好的 MX 全尺寸轴体，为发烧友、游戏玩家和专业人士等而设计。

据介绍，CHERRY MX2A 可带来更灵敏、更令人满意的打字体验，改进了声学效果，也有更悦耳的声音体验，并保证超过 1 亿次的使用寿命。MX2A 系列将包括全部全尺寸型号，例如 MX Red、MX Brown、MX Black、MX Speed Silver、MX Silent Red 及其各自的 RGB 型号。

MX2A 还拥有创新的弹簧设计，从圆柱形几何形状变为桶形几何形状，实现近乎无接触的线性运动，减少了这款持久开关的弹簧变形和划痕；采用改进的阀杆导向系统，下部和上部外壳部分均采用金刚石抛光滑动表面，以提高使用过程中的平滑度。

CHERRY XTRFY K5V2 将是首款搭载该系列轴体的键盘，其采用 65% 配列设计，还配备了超级扫描技术，预计今晚晚些时候上市。

目前，CHERRY MX2A 轴体已经接受 B2B 订单。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。