首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能手表

OPPO Watch4 Pro 手表官宣：8 月 29 日与 Find N3 Flip 手机同台发布，搭载骁龙 W5 芯片

2023/8/24 12:42:43 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
评论：
感谢IT之家网友 西窗旧事 的线索投递！

IT之家 8 月 24 日消息，OPPO 官方微博在预热了全新竖折叠机型 Find N3 Flip 之后，宣布将在 8 月 29 日 14:30 与该机同台发布智能手表新品 OPPO Watch 4 Pro。

官方介绍称，OPPO Watch 4 Pro 已经确认搭载骁龙 W5 和恒玄 2700 旗舰双芯，配备 8 通道心率传感器、16 通道血氧传感器、腕温传感器以及 ECG 心电传感器，配备 LTPO 显示屏以及 2GB 内存等。

IT之家附此前官方预热配置如下：

针对四大场景深度定制：包括社交信息、商旅出行、健康关注、健身训练等，支持微信手表版、QQ、支付宝、小天才、百度地图、Keep 等应用。

车联互动：支持理想、比亚迪、长安、爱驰、岚图、本田、特能行、零跑、九号电动、小牛电动、雅迪电动等车企产品，并支持理想全车系无感车钥匙功能。

自研 UDDE“双擎混动”：号称“全智能续航达 5 天，轻智能续航达 14 天，充电 10 分钟能用一整天”。

健康管理：配备 8 通道心率传感器、16 通道血氧传感器、腕温传感器以及 ECG 心电传感器，号称“方寸寰宇，健康随行”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：OPPO手表OPPO Watch 4 Pro

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用