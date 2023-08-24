OPPO Watch4 Pro 手表官宣：8 月 29 日与 Find N3 Flip 手机同台发布，搭载骁龙 W5 芯片

IT之家 8 月 24 日消息，OPPO 官方微博在预热了全新竖折叠机型 Find N3 Flip 之后，宣布将在 8 月 29 日 14:30 与该机同台发布智能手表新品 OPPO Watch 4 Pro。

官方介绍称，OPPO Watch 4 Pro 已经确认搭载骁龙 W5 和恒玄 2700 旗舰双芯，配备 8 通道心率传感器、16 通道血氧传感器、腕温传感器以及 ECG 心电传感器，配备 LTPO 显示屏以及 2GB 内存等。

IT之家附此前官方预热配置如下：

针对四大场景深度定制：包括社交信息、商旅出行、健康关注、健身训练等，支持微信手表版、QQ、支付宝、小天才、百度地图、Keep 等应用。

车联互动：支持理想、比亚迪、长安、爱驰、岚图、本田、特能行、零跑、九号电动、小牛电动、雅迪电动等车企产品，并支持理想全车系无感车钥匙功能。

自研 UDDE“双擎混动”：号称“全智能续航达 5 天，轻智能续航达 14 天，充电 10 分钟能用一整天”。

健康管理：配备 8 通道心率传感器、16 通道血氧传感器、腕温传感器以及 ECG 心电传感器，号称“方寸寰宇，健康随行”。

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