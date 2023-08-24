理想 ONE 车型后续更新计划：高德 / 百度地图红绿灯倒计时将在下一版本上线，明年仍有两次升级

IT之家 8 月 24 日消息，微博博主 @42 号车库 今日援引理想汽车官方回应消息称，理想 ONE 车型将会持续获得“与硬件匹配”的更新升级。

博主透露称，理想汽车表示“关于车机流畅性，我们会始终进行性能优化，保障现有功能的体验流畅”。不过，该车后续升级的限制因素是芯片硬件：芯片算力确实“已达极限”，会对新功能的上线产生制约。

车机软件方面，在后续的 OTA 3.4 版本中，将会带来高德地图 / 百度地图红绿灯倒计时、驻车拍照俯视图、车辆中心能耗分布显示、尾门开启空间提醒、手机版任务大师等功能。

OTA 计划方面，明年该车型仍将获得两次版本更新。官方称，理想 ONE 车型的 OTA 更新核心原则在于“理想 L 系列上线的功能且能够和理想 ONE 硬件匹配的，我们都会尝试移植”，比如任务大师等。

但是，受限于网关控制器的升级，官方表示芯片的硬件升级“确实无法实现”。

▲ 图源理想汽车

IT之家此前报道，理想 ONE 车型今年 7 月初获推的 3.3 版本 OTA 升级中，引入了任务大师、主动式车道纠偏、大车避让等多项功能。而在今年 6 月 8 日，理想汽车官方客服表示，理想 ONE 已经全部售罄。

相关阅读：

《理想 ONE 车型获推 OTA 3.3 升级：新增任务大师、主动纠偏、大车避让等功能》

《理想 ONE 汽车全部售罄：从 0 到 1 的功臣终迎来落幕之时》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。