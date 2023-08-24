消息称大疆车载正谋求外部融资，估值可达 15 亿美元

IT之家 8 月 24 日消息，据新智驾，大疆车载团队正在接受外部融资。如果顺利，这将是车载团队首次接受外部融资。

一位投资人透露，大疆车载团队认为，经过两轮融资后其估值可达 15 亿美元（IT之家备注：当前约 109.2 亿元人民币）。

2022 年 4 月 12 日，大疆推出了“大疆车载”品牌，正式进军智能驾驶业务，号称“为所有人提供安全轻松的出行体验”。

今年年初有消息称“大疆车载”已被单独分拆，而官方回应称部门运营如常，不会更名，也就是坐实了这一传闻。

根据大疆车载官方信息，大疆车载主要专注于智能驾驶系统及其核心零部件的研发、生产、销售等服务。目前公开的业务有 L2 + 至 L4 级别的智能驾驶软件和硬件解决方案、览沃科技的激光雷达、视觉感知传感器、域控制器、高精地图、导航定位、预警系统、智能泊车等。

目前，大疆车载的第一款量产智驾方案“灵犀”搭载在 2023 款宝骏 KiWi EV 车型上，已在 2022 年上市交付，指导价 10.28 万元。

前几天宝骏还推出了一款云朵纯电汽车，定价 9.58 万元起，后续还在 9 月将追加推出大疆版。

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