9 月 13 日开播，苹果放出《早间新闻》电视剧第三季新预告

IT之家 8 月 25 日消息，屡获殊荣的新闻编辑室主题电视剧《早间新闻》今天放出了第三季最新预告，苹果官方宣布将于 9 月 13 日在 Apple TV+ 平台上开播。

《早间新闻》电视剧评分虽然有所下降，观众的评论也褒贬不一，不过归功于詹妮弗・安妮斯顿和瑞茜・威瑟斯彭的明星影响力，《早间新闻》成为 Apple TV+ 最受欢迎的电视剧之一。

《早间新闻》第三季共有 10 集，首映日将放出 2 集。本季由米米・莱德（Mimi Leder）执导、作家夏洛特・斯托特（Charlotte Stoudt）担任节目主持人和执行制片人。

新一季的演员阵容包括詹妮弗・安妮斯顿、瑞茜・威瑟斯彭、比利・克鲁德普、马克・杜普拉斯、内斯特・卡本内尔、凯伦・皮特曼、格里塔・李、乔恩・哈姆、妮可・贝哈里和朱莉安娜・马古利斯。

IT之家查询豆瓣网站，相关信息如下：

《早间新闻》第一季共有 39950 人评价，综合得分为 8.6 分；

《早间新闻》第二季共有 7738 人评价，综合得分为 7.3 分。

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