马斯克吐槽 TikTok：感觉它们的 AI 在探测我的大脑，所以我不用了

IT之家 8 月 25 日消息，推特博主 DogeDesigner 昨日傍晚发文吐槽 TikTok，声称它在“摧毁我们的文明”。

配图显示，左图的“专家”形象具有天文学、数学、物理学、哲学和生活等多方面的经验知识，但看上去并不懂 TikTok，而右图的“网红”形象则是精通 TikTok，但其他方面的经验知识较为缺乏。

马斯克在回应他的推文时，也对 TikTok 表示吐槽：“我使用过 TikTok，却感觉它们的 AI 正在探测我的大脑，所以我还是不用了。”

IT之家此前报道，马斯克曾于去年 6 月 17 日首次使用 TikTok，并在当日举行的推特线上员工大会上盛赞其“内容有趣”，“他们在确保你不会感到无聊这方面做得非常棒。”同时，马斯克以 TikTok 作为正面教材，称不想让推特提供“无聊”的内容。

但他同时也觉得，TikTok 在“使用户觉得不无聊”这方面有点过头了 ——“我的意思是说，它感觉就像多动症一样。”马斯克将 TikTok 比作多动症患者，因为其最常见特征是无法专注于单个任务而且多动。

而在本月初，TikTok 公告称欧洲用户将可关闭“个性化推荐”功能，包括“For You”“Live feeds”频道，最晚需在 8 月 28 日之前完成更改。TikTok 之所以作出这番举措，是因为受到欧盟《数字服务法案》更严格的要求：大型网络平台应当允许用户在查看内容推荐时，选择不接收个性化内容。

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