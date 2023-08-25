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华为多款手机 / 平板推送鸿蒙 HarmonyOS 4.0.0.111 花粉 Beta 版更新，包括 nova 8、MatePad 11 等

2023/8/25 9:21:59 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：故渊
评论：
感谢IT之家网友 旺仔小仇仇赛佳666璟轩JaxLinHitman47 的线索投递！

IT之家 8 月 25 日消息，据IT之家网友反馈，华为昨晚发布多个 HarmonyOS 4.0.0.111 花粉 Beta 版更新说明，涉及 nova 8、畅享 50 Pro、MatePad 11 等产品。

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更新机型如下：

手机

  • 华为 nova11 系列

  • 华为 nova 8 / nova 8 Pro / nova 8 Pro 4G

  • 华为畅享 50 Pro

  • 华为畅享 60 Pro

  • 华为畅享 60X

  • 华为 nova 9 SE

  • 华为 nova 10 SE

  • 华为 nova 10 青春版

平板

  • 华为 MatePad 11

  • 华为 MatePad 11 2023

  • 华为 MatePad Air

  • 华为 MatePad Pro 10.8 英寸 2021

  • 华为 MatePad Pro 11 英寸

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HarmonyOS 4.0.0.111 主要更新内容：

  • 新增时尚画册主题，融入杂志化布局设计运用构图、色彩图案等元素，构建个性与时尚的主题壁纸；

  • 新增海报标题主题，提供 6 种新字体，可以将锁屏时间的字体风格自定义为古典、装饰感、厚重感等风格；

  • 新增趣味心情主题，丰富生动的 Emoji 表情体系结合心情，塑造专属心情壁纸，壁纸上的表情“小黄豆”带有柔软的压感视觉动效。

截至目前，华为 Mate X3 / P60 / P50 / Mate40 / Mate50 / P40 系列等机型陆续推送 HarmonyOS 4.0.0.111 公测版本更新，安装包大小在 1.8GB 左右。

如有更多华为机型收到 HarmonyOS 4.0.0.111 花粉 Beta 版 / 公测版更新，大家可以分享到评论区。

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关键词：鸿蒙系统HarmonyOS 4华为鸿蒙

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