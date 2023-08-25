华为多款手机 / 平板推送鸿蒙 HarmonyOS 4.0.0.111 花粉 Beta 版更新，包括 nova 8、MatePad 11 等

新增时尚画册主题，融入杂志化布局设计运用构图、色彩图案等元素，构建个性与时尚的主题壁纸；

新增海报标题主题，提供 6 种新字体，可以将锁屏时间的字体风格自定义为古典、装饰感、厚重感等风格；

新增趣味心情主题，丰富生动的 Emoji 表情体系结合心情，塑造专属心情壁纸，壁纸上的表情“小黄豆”带有柔软的压感视觉动效。