华为多款手机 / 平板推送鸿蒙 HarmonyOS 4.0.0.111 花粉 Beta 版更新，包括 nova 8、MatePad 11 等

IT之家 8 月 25 日消息，据IT之家网友反馈，华为昨晚发布多个 HarmonyOS 4.0.0.111 花粉 Beta 版更新说明，涉及 nova 8、畅享 50 Pro、MatePad 11 等产品。
更新机型如下：
手机
华为 nova11 系列
华为 nova 8 / nova 8 Pro / nova 8 Pro 4G
华为畅享 50 Pro
华为畅享 60 Pro
华为畅享 60X
华为 nova 9 SE
华为 nova 10 SE
华为 nova 10 青春版
平板
华为 MatePad 11
华为 MatePad 11 2023
华为 MatePad Air
华为 MatePad Pro 10.8 英寸 2021
华为 MatePad Pro 11 英寸
HarmonyOS 4.0.0.111 主要更新内容：
新增时尚画册主题，融入杂志化布局设计运用构图、色彩图案等元素，构建个性与时尚的主题壁纸；
新增海报标题主题，提供 6 种新字体，可以将锁屏时间的字体风格自定义为古典、装饰感、厚重感等风格；
新增趣味心情主题，丰富生动的 Emoji 表情体系结合心情，塑造专属心情壁纸，壁纸上的表情“小黄豆”带有柔软的压感视觉动效。
截至目前，华为 Mate X3 / P60 / P50 / Mate40 / Mate50 / P40 系列等机型陆续推送 HarmonyOS 4.0.0.111 公测版本更新，安装包大小在 1.8GB 左右。
如有更多华为机型收到 HarmonyOS 4.0.0.111 花粉 Beta 版 / 公测版更新，大家可以分享到评论区。
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