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realme 真我 GT5 手机预热：无屏幕支架，边框窄至 1.46mm

2023/8/25 9:46:37 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：故渊
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IT之家 8 月 25 日消息，realme 真我五周年演讲暨真我GT5 新品发布会将于 8 月 28 日 14 点举行，今日 realme 继续对这款新机进行预热。

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据官方介绍，真我 GT5 手机采用“超窄边直屏”，并且取消了屏幕支架，边框窄至 1.46mm。realme 中国区总裁徐起宣称：“真我 GT5 挑战最高颜值直屏。当你拿到手的一刻，一定会被它惊艳绝伦的正面颜值所震撼。”

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真我 GT5 手机首个配色“流银幻镜”于昨日正式公布，据称带来“液态金属银质感”。该产品采用透明玻璃视窗设计，骁龙 8 Gen 2 处理器的 logo 清晰可见。镜头模组采用“微悬浮贯穿式设计”，后置三摄与透明玻璃视窗连为一体。

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此外，该产品机身还采用与比亚迪电子联合首发的“奇迹玻璃”材质，官方称“拥有行业最大面积热锻曲面”，通过新一代热锻玻璃工艺实现相机 DECO 与后盖的流线过渡。

预计今日 realme 将对真我 GT5 屏幕参数进行预热，感兴趣的朋友可以关注一下。

IT之家汇总 realme 真我 GT5 预热信息：

  • 骁龙 8 Gen 2 处理器 + 超独显芯片 X7

  • 提供 24GB+1TB 版本，LPDDR5X RAM+UFS4.0 ROM

  • 极客性能面板，支持多核心调度以及自定义频率

  • 屏幕支持 144Hz 刷新率 + 1.5K 分辨率

  • 240W 快充 + 150W 快充双版本，支持 UFCS 融合快充

  • 超窄边直屏，无屏幕支架，边框窄至 1.46mm

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关键词：realme手机真我 GT5

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