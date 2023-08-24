realme真我11x 手机印度发布：搭载 64 MP 主摄和 5000mAh 电池

IT之家 8 月 24 日消息，realme 昨天在印度举行了一场活动，不仅向印度市场推出了 realme 11 5G 和 realme Buds Air 5 两款产品，还发布了 realme 11x 5G 新机，这是一款价格实惠的智能手机，拥有 6400 万像素的主摄像头和 33W 的快充功能。

realme 11x 5G 手机采用了 6.72 英寸的 FHD + 分辨率 LCD 屏幕，最高亮度可达 650 尼特，刷新率高达 120 Hz。与普通版的 realme 11 5G 一样，x 版也搭载了八核 CPU 的联发科天玑 6100 + 芯片组， 该手机拥有 8 GB 的运行内存，存储空间为 128 GB，没有 micro SD 卡槽。

新机搭载的 6400 万像素的主摄像头采用了 1/2 英寸的传感器和 F / 1.8 的光圈，还有一个 200 万像素的景深传感器。realme 11x 5G 手机配备了 5000 毫安时的电池，支持 33W 的 SuperVOOC 充电技术。该机厚度仅为 7.89 毫米，有两种颜色可选：紫色黎明和午夜黑。

该机预装基于 Android 13 的 realme UI 4.0，支持侧面指纹识别。

realme 11x 5G 手机在印度的售价为 14999 卢比（IT之家备注：当前约 1323 元人民币）（6/128 GB 版本）和 15999 卢比（当前约 1411 元人民币）（8/128 GB 版本），将于 8 月 30 日开售。

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