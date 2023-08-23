realme 真我 GT5 手机官宣提供 150W / 240W 双快充版本，支持 UFCS 跨品牌兼容

IT之家 8 月 23 日消息，realme 手机今天下午宣布，真我 GT5 手机除了量产 240W 长寿版快充外，还将提供新一代 150W 光速秒充版本，为用户提供双版本选择。

据 realme 官方介绍，真我 GT5 手机 150W 版本将配备 5240mAh 大电池，充电效率达 99%，官方宣称“18 分钟充至 100%”。该版本采用全链路 GaN，支持全场景边玩边充；可实现 1600 次充放电循环，官方宣称“长寿耐用超四年”；适配 UFCS 融合快充，支持跨品牌兼容。

▲ 真我 GT Neo5 版本

值得一提的是，这并不是 realme 首次推出双快充版本手机，今年 2 月发布的真我 GT Neo5 便采用了相同的产品策略。该手机 150W 版本起售价为 2499 元（8GB+256GB），240W 版本起售价为 3199 元（16GB+256GB）。以上售价，大家可以作为参考。

IT之家汇总 realme 真我 GT5 预热信息：

骁龙 8 Gen 2 处理器 + 超独显芯片 X7

提供 24GB+1TB 版本，LPDDR5X RAM+UFS4.0 ROM

极客性能面板，支持多核心调度以及自定义频率

屏幕支持 144Hz 刷新率 + 1.5K 分辨率

240W 快充 + 150W 快充双版本，支持 UFCS 融合快充

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