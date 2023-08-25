理想汽车宣布累计交付量突破 45 万辆，通勤 NOA 下月开启内测

IT之家 8 月 25 日消息，在今日举行 2023 成都车展上，理想汽车宣布，截至目前，理想汽车的总累计交付量已经突破 45 万辆。

▲ 图源理想官博

理想汽车 2023 年上半年各城市销量中，成都市以 11189 辆排名第一，榜单前八的城市还有杭州、深圳、北京、郑州、西安、重庆、广州等。

▲ 图源理想官博

2023 年 1 月-7 月，理想汽车总交付量超过了 17 万辆，同比去年增长了 145%，理想 L9、L8、L7 单车月交付量将同步突破 10000 辆。

理想汽车将于 9 月推送车机系统 OTA 4.6，宣称更“聪明”的理想同学将走进每一个移动的家。

此次 OTA 主要包括：

语音视觉融合搜索：让不识字的小朋友也可以通过描述视频封面里的内容，选择自己想看的动画片。

手机任务大师：在手机 App 里就可以编辑和分享任务指令，在手机上添加好的任务也会自动同步到车机。

方言自由说：包括四川话、广东话、河南话、河北话、山东话、天津话等。在车展现场，可以抢先体验成都专属的“方言自由说”。

理想汽车宣布，通勤 NOA 将于 9 月面向早鸟用户开启内测，将首先覆盖包括北上广深在内的 10 座城市。11 月，扩展到 50 座城市；12 月，进一步扩展到全国 100 城。到 2024 年第二季度，预计将实现通勤 NOA 对全量用户的覆盖。

此外，理想还透露 BEV 大模型也即将完成对高速和城市的打通。在上下班的路上，无论是途经高速、环线或是城市道路，都可以无缝衔接地使用通勤 NOA。将于明年 1 月推送给全量 AD Max 用户，AD Pro 的推送将紧随其后。

关于 2023 成都车展的更多消息，IT之家稍后带来更多报道。

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