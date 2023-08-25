吉利混动车型银河 L6 今日开启预售：12.8 万元-15.8 万元，综合续航达 1370km

IT之家 8 月 25 日消息，日前，吉利混动车型银河 L6 正式亮相 2023 成都车展并开启预售，售价区间为 12.8 万元-15.8 万元。

据官方介绍，吉利银河 L6 共提供 60km AIR、60km PLUS、125km MAX、125km 星舰四款车型。即日起预订截止至正式售价公布当天 17:00，每日可享 100 元早订礼，越早预订，累计金额越高，若早订礼累计金额不足 1000 元，统一按 1000 元标准享受早订礼（即意向金 600 元，最少可抵扣 1600 元购车款）。

外观方面，银河 L6 将提供 5 种车身配色，分别为炫彩白、山岚青、夜魅紫、晨曦白、拂晓灰，官方称这些配色灵感来源于十二时辰。此外，该车长宽高分别为 4782/1875/1489mm，轴距为 2752mm。

官方称银河 L6 搭载了“新一代 AI 智能座舱”，能够实现全场景“可见即可说”并支持全域 OTA 更新。此外，新车支持 AI 车外语音交互，内置高通骁龙 8155 芯片，并配备 256 色萤火虫律动氛围灯/“百灵鸟”灯光秀 / LED 迎宾光毯。

动力方面，该车搭载新一代雷神电混 8848 动力系统，匹配 1.5T 混动专用发动机 + 3 挡变频电驱 DHT Pro，可实现 6.3 秒百公里加速，车速最快达到 247km/h，最高 125km 纯电续航 / 1370km 综合续航、百公里亏电油耗 4.55L。

IT之家附吉利银河 L6 官图：

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