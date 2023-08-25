长城旗下坦克 400 Hi4-T 车型公布预售价：28.5 万元-29.5 万元，定位“都市机能越野 SUV”

IT之家 8 月 25 日消息，今日成都车展期间，长城旗下硬派越野品牌坦克公布了坦克 400 Hi4-T 车型的预售价，同步开启预售。新车将提供两种配置如下：

机能版：28.5 万元

超能版：29.5 万元

新车按照官方的定位来说，就是“都市机能越野 SUV”，是一款中大型车。该车拥有机甲风格非常强烈的外观设计，长宽高分别为 4985/1960/1905mm，轴距达到 2850mm。此外，该车还配有外挂式备胎。其他方面，该车接近角为 33°，离去角 30°，最小离地间隙 224mm，支持最高 800mm 的涉水深度。

内饰方面，坦克 400 Hi4-T 搭载 12.3 英寸液晶仪表 + 16.2 英寸中控屏，同时配有 HUD 抬头显示和流媒体内后视镜，二排座椅可放倒并提供纯平空间。

动力和续航方面，新车搭载 2.0T+9HAT 混动组合，2.0T 发动机最大净功率 180kW，最大扭矩 380N・m。9HAT 混动专用变速箱集成高压 120kW 大功率 P2 混动电机，整套系统的综合功率达到 300kW，综合扭矩达 750N・m。

该车搭载全新一代智能四驱系统，带 Mlock 机械锁止功能，可实现两驱（2H）、智能四驱（AWD）、高速四驱（4H）、低速四驱（4L）模式的切换，根据实际行驶的不同场景实现四种驱动模式的自由切换。

坦克 400 Hi4-T 配备 37.1kWh 动力电池，WLTC 工况下纯电续航超过 100km，同时具备超级 50kW 超级快充，号称从 30%-80% 仅需 24 分钟，并且支持对外放电。

IT之家附官方介绍图如下：

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