比亚迪方程豹“豹 5”车型盲订售价区间 30-40 万元，“豹 8”概念车亮相成都车展

IT之家 8 月 25 日消息，今日成都车展期间，比亚迪旗下方程豹品牌首款车型豹 5 正式开启盲订，官方表示售价区间位于 30-40 万元。此外，参与盲订的用户可享受“豹力”先锋礼如下：

意向金抵扣：1000 元意向金抵扣车款 3000 元。

选装基金：赠送 8000 元选装基金。

结合IT之家此前报道信息，该车定位为超级混动硬派 SUV，基于 DMO 超级混动越野平台研发。豹 5 车身采用立体雕塑设计，符合其硬派越野的定位，电流矩阵大灯与电极环扣尾灯设计凸显其混动定位。

内饰方面，新车中控台采用对称式设计，中间搭载悬浮式中控屏，配备了一排机械感十足的物理按键，在当下智能汽车中辨识度很高，中间还配备一款小巧的换挡机构，车内采用大面积棕色皮质材质包裹。

动力方面，这款车型对标奔驰 G 级等车型，搭载比亚迪全新混动平台 DM-o 及云辇-p 智能车身控制系统，包括双电机 + 三把锁经典越野组合，而且还是一款纵置发动机。依托 DMO 平台，这款车型综合功率可达 500kW+，峰值扭矩 760N・m，零百加速时间 4.8s。

依托 DMO 平台，这款车型综合功率可达 500kW+，峰值扭矩 760N・m，零百加速时间 4.8s。续航方面，豹 5 可实现 CLTC 纯电续航 125km，16min 可从 30% 充至 80%；满油满电的情况下，车辆综合续航可达 1200km+，「超机械越野续航」可超 50% 以上。此外，豹 5 还支持 20kW 原地补电、6kW 交流车对车补电和 6kW 对外放电。

IT之家附方程豹“豹 8”概念车现场图赏：





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