理想汽车公布超充布局和纯电车型进展，首款 MPV MEGA 年底发布 / 明年 2 月交付

IT之家 8 月 25 日消息，成都国际汽车展览会今日正式拉开帷幕，首日为媒体日，IT之家也来到现场进行观摩，为大家带来实时报道。今日上午，理想汽车在自家展台汇报了纯电车型、超充布局和电池 / 充电技术等方面的进展。

官方表示，理想“5C”超充桩可实现峰值充电功率超过 500kW、峰值电流超 700A、峰值电压达到 1000V，目标是“充电 12 分钟，续航增加 500 公里”。

超级充电站布局方面，理想汽车表示到国庆假期之前建设超 100 座 5C 超充站，届时还将覆盖北京-秦皇岛阿那亚、上海-千岛湖、深圳-汕头、昆明-大理、郑州-西安等“热门自驾游路线”。更长远的目标，则是到 2023 年底建成 300 座超级充电站。

至于首款纯电车型理想 MEGA，它的身影并未在这次车展中出现，官方透露了该车的一些最新进展，并口出豪言称要拿下“不分能源形式、车身形式的 50 万以上销量 No.1”。

2023 年 12 月：发布

2024 年 1 月：展车到店

2024 年 2 月：开启交付

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