理想汽车上线“进藏轮胎服务”限时活动，昆明、拉萨等 5 城提供轮胎整备服务

IT之家 8 月 18 日消息，理想汽车上线“进藏轮胎服务”限时活动，8 月 17 日至 9 月 30 日期间，成都、兰州、西安、昆明、拉萨 5 座城市的理想汽车售后服务中心，可以提供轮胎整备服务。

IT之家附服务说明：

成都、兰州、西安、昆明、拉萨 5 座城市的理想汽车售后服务中心，可以为所有理想汽车用户提供“进藏轮胎服务”。

支持车型 ：理想 L9、理想 L8、理想 L7、理想 ONE；

轮胎规格 ：AT 胎（20 寸）、城市胎（20 寸或 21 寸）；

应急工具：换胎工具包（千斤顶、十字扳手）、简易工具包（拖车绳、棘轮套装、保险丝）。

服务预约

需提前至少 1 天致电理想汽车客服热线 400-686-0900 进行服务预约。

到店安装

根据预约的服务项目，确认及签署服务协议，并支付相应费用。

预约归还

理想汽车售后服务中心的维修专家会按照约定的轮胎归还时间，提前与您联系确认轮胎归还事宜。

费用补缴

若车主选择异地归还轮胎，还需要补缴原车轮胎的异地更换服务费用；

若超出约定时长，需补缴超出部分的相应费用。

温馨提示：

如需取消服务订单，提前拨打客服热线 400-686-0900；

服务期间，若发生异地还胎、延迟还胎、轮胎或工具损坏，需根据实际情况补缴费用，具体请以《用户服务协议（轮胎服务确认书）》中的相关内容为准；

选择城市备用胎服务项目，请将后备厢预留出足够的存放空间；

车辆更换 AT 胎后，可以提高车辆在非铺装路面的行驶安全性，但仍需注意行驶安全，确保驾驶员安全驾驶；

本次限时活动名额有限，先到先得。

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