OPPO Find N3 Flip 折叠屏手机首次搭载专业人像镜头，8 月 29 日正式发布

IT之家 8 月 25 日消息，OPPO Find N3 Flip 折叠屏手机将于 8 月 29 日正式发布，今日该产品确认首次搭载专业人像摄像头，据称“实现大幅飞跃的人像拍摄效果，树立小折叠的影像新标杆”。

▲ 图源 OPPO 官方，下同

据官方介绍，OPPO Find N3 Flip 作为唯一集成专业人像摄像头的小折叠旗舰，将带来黄金人像焦段，结合小折叠独特的形态，提供更多人像拍摄的构图选择。

此外，OPPO Find N3 Flip 全面继承了 Find X6 系列的影像能力，通过超光影图像引擎等计算，为小折叠带来“旗舰级的影像效果”。该产品据称“能够创新性地将画面中人物、环境光影、色彩与细节准确计算，呈现光影自然、五官立体、细节生动的杰出人像效果，以及媲美光学相机的自然虚化效果”。

OPPO Find N3 Flip 的外观此前已经公布，该机继续采用竖向折叠方式，配备被称为“任意窗”的副屏和后置哈苏三摄像头，圆形镜头模组搭配矩形副屏为这款新机带来了较高的辨识度。

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