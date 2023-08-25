《上古卷轴 6》有戏，B 社总监陶德称该作“将成为终极奇幻世界模拟器”

IT之家 8 月 25 日消息，《上古卷轴 6》最早在 2018 年的 E3 游戏展中公布进入开发阶段，当时并未透露太多消息，甚至在 2020 年时，B 社官方表示“未来几年内将不会有任何关于此游戏的消息”。

▲ 《上古卷轴 6》Logo

不过目前 B 社旗下的《星空》开发已经尘埃落定，当下相关开发人员有望已经全面进入《上古卷轴 6》阶段，B 社总监陶德近日接受外媒 IGN 采访时，被问及了《上古卷轴 6》 的相关问题，对此他给予了这一回复：

虽然本作目前还无法透露太多情报，但可以说的是我们希望《上古卷轴 6》能成为一个终极奇幻世界模拟器。

IGN 表示，经过之前的确认，在游戏《星空》上市后，《上古卷轴 6》将会是工作室的下一款旗舰作（先于《辐射 5》）。

IT之家注意到，陶德在 2021 年 6 月时，曾表示《上古卷轴 6》仍处于早期规划阶段，其中不少内容还将受益于 《星空》的开发。同年 11 月，陶德称希望能比预计时间更早发布《上古卷轴 6》，不过仍需“等待数年的时间”。

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