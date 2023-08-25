国产 3D 像素风武侠 RPG 游戏《逸剑风云决》公布，9 月 15 日正式发售

IT之家 8 月 25 日消息，3D 像素国产武侠 RPG 游戏《逸剑风云决》宣布 9 月 15 日正式登陆 Steam 平台，官方表示，游戏售价将在稍后公开，但没有告知具体公布时间。

IT之家经过查询得知，《逸剑风云決》是一款像素武侠 RPG 游戏，官方宣称，本作此前以“精致的像素画面风格吸引了大量玩家关注”，“开发者对游戏中每个场景进行了细致的搭建，让游戏中的西域、中原、天山等地区各具风味，力求让玩家体验一段景色多样、跌宕起伏的江湖故事”。

据悉，玩家将扮演一名来自关外辽城的普通少年，因意外卷入江湖纷争而身中剧毒，幸得武当掌门清虛真人出手才得救。自此，玩家抱着成为一代大侠的理想正式踏入了武林。你的选择将改变整个武林故事，与江湖中各种侠客结交互动，改变他们的命运。

游戏提供回合制与即时两种战斗模式，无论是“深思熟虑还是爽快战斗，玩家可以凭借自己的喜好自由选择”。主角也将有机会掌握不同门派的招式，学习不同类型的兵器，还可以研习功法、修炼经脉。通过颇具自由度的角色养成系统，玩家可以打造独特的武林高手，行走天涯。

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