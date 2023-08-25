新实机演示放出，《机械战警：暴戾都市》游戏再跳票至 11 月 9 日

IT之家 8 月 25 日消息，法国游戏开发商 NACON 公司近日参加科隆游戏展，分享了《机械战警：暴戾都市》（RoboCop：Rogue City）游戏的最新预热视频，并宣布游戏再次跳票至 11 月 9 日。

《机械战警：暴戾都市》游戏原定于今年 9 月发布，随后有爆料称该作将跳票至 11 月 2 日，现在官方宣布跳票至 11 月 9 日，将会登陆 PS5、Xbox Series S|X 游戏主机和 PC 平台（Steam、Epic Game Store）。

在本次曝光的预热视频中，主要展示了游戏中调查和战斗的相关画面，此外视频中还介绍了警察心理学家奥利维亚・布兰奇（Olivia Blanche）和搭档安妮・刘易斯（Anne Lewis）两位配角。

IGN 昨天还发布了一段 16 分钟的实机演示动画：

IT之家在此附上官方介绍如下：

成为标志性的半人半机械英雄警察，尝试把正义带到犯罪猖獗的危险底特律旧城。依靠你值得信赖的 Auto-9 手枪、工业制造的力量、多年的警队经验和各种工具，与想要摧毁你的家乡城市的势力战斗，以全新的第一人称视角，体验追寻真相的爆炸性过程。

你有权自行决定如何完成主要指令，但随着剧情的展开，你要谨慎行事，因为这里的腐败和贪婪没有下限。

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