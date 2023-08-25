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realme 真我 GT5 手机官宣配备 1.5K 144Hz 直屏，4 灯带支持 26 色自定义

2023/8/25 16:07:22 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 雨雪载途偏科骚黄4100只眼呵_女人 的线索投递！

IT之家 8 月 25 日消息，realme 今日对真我 GT5 手机的屏幕进行了持续预热，该产品将于 8 月 28 日 14 点正式发布。

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▲ 图源 realme 官博，下同

真我 GT5 手机正面配备 1.5K 144Hz“超帧光影屏”，支持 Pro-XDR 高动态显示、色温球自由调色、自定义高刷；护眼能力升级，支持硬件级低蓝光、20000 级亮度调光、2160Hz 高频 PWM 调光。此外，该屏幕还支持 2000Hz 电竞操控引擎，并配备无支架超窄边框。

据 realme 官方介绍，Pro-XDR 高动态显示采用旗舰算法，实现至高 8 倍亮度提升，通过智能画面解析，可让光影生动呈现。

背面来看，真我 GT5 升级搭载“觉醒光环系统 Pro”，新增至 4 灯带，支持 26 色自定义；支持 10 个专属应用 & 联系人光效；支持电竞狂暴光效、音乐律动以及铃声跳闪。

IT之家汇总真我 GT5 预热：

  • 骁龙 8 Gen 2 处理器 + 超独显芯片 X7

  • 提供 24GB+1TB 版本，LPDDR5X RAM+UFS4.0 ROM

  • 极客性能面板，支持多核心调度以及自定义频率

  • 屏幕支持 144Hz 刷新率 + 1.5K 分辨率

  • 240W 快充 + 150W 快充双版本，支持 UFCS 融合快充

  • 1.5K 144Hz 超窄边直屏，无屏幕支架，边框窄至 1.46mm

  • 觉醒光环系统 Pro，4 灯带支持 26 色自定义。

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关键词：realme手机真我 GT5

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