Counterpoint：印度已成世界第二大手机生产国，出货量累计破 20 亿部

IT之家 8 月 25 日消息，Counterpoint Research 日前发布的数据显示，印度凭借其“印度制造”计划，目前手机总产量已经累计破 20 亿部，成为世界第二大手机生产国。

研究显示，在“印度制造”计划的推动下，2014 年至 2022 年，“印度制造”手机出货量累计破 20 亿部，年复合增长率为 23%，出货量累计破 20 亿部。

据悉，印度政府提出“分阶段制造计划”、“印度制造”、“生产挂钩激励”和“Atma-Nirbhar Bharat”（印度自力更生）等多项计划和举措，以增加印度本地制造业和附加值。

▲ 图源 Counterpoint 报告

Counterpoint 研究总监 Tarun Pathak 表示：“印度在手机制造方面取得了很大进步。多年来，我们看到印度本地制造业不断增长，以满足国内响应需求，2022 年，印度整体手机市场出货量的 98% 以上由‘印度制造’，而现任政府在 2014 年上台时，印度本地制造的手机仅占市场的 19%。”

▲ 图源 Counterpoint 报告

不过根据IT之家此前所报道的各品牌在印度市场发布的机型，当下印度市场的设备硬件情况相对中国大陆市场，更多以低端走量机为主，印度市场当下本土品牌中高端机依然稀缺，而根据 Counterpoint 报告所显示，相应中高端定位机型更多被中国大陆品牌所覆盖。

▲ 图源 Counterpoint 报告

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。