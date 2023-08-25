山灵 EH3 次世代解码耳放一体机售价 4898 元，8 月底上市

IT之家 8 月 25 日消息，山灵今日宣布，EH3 次世代解码耳放一体机售价 4898 元，8 月底正式上市。

官方表示，山灵 EH3 有旗舰级的音频配置，推力巨大，又拥有齐全接口、本地播放、App 操控、WiFi 蓝牙无线连接等功能配置，既是一台旗舰级的解码耳放一体机，又是一台高规格的台式纯音播放器。

IT 之家附 EH3 参数如下：

ES9039PRO DAC | U 盘本地播放 + App 操控 | 平衡 5300mW@32Ω / 750mW@300Ω | 单端 1890mW@32Ω | 三挡增益可选 | 3.5mm / 6.35mm 单端 + 4.4mm / XLR 平衡 耳机接口 | 光纤 / 同轴 / I²S / USB / 蓝牙 数字输入 | DLNA+AirPlay | RCA+XLR 前级输出 | 自研 I / V 电路，功率管驱动 | 自研 FPGA + 双晶振技术 | XMOS XU316

此外，山灵表示将在 8 月 26-27 日的北京耳机展上带来 EC mini 和耳机双星：

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