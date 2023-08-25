已满 12 年，库克再过 3 年将超乔布斯成“苹果公司任职时间最长 CEO”

IT之家 8 月 25 日消息，2011 年 8 月 24 日接替乔布斯出任苹果 CEO 的库克，到当地时间周四（北京时间今天）担任苹果公司 CEO 已满 12 年，而今年也正是苹果入华的第 30 周年，此前库克发文庆祝，并宣布 Apple Store 中国首店举行线下活动。

▲ 图源 苹果官网 Newsroom

苹果公司董事会在 2011 年的 8 月 24 日，宣布联合创始人乔布斯辞任 CEO，任命当时的首席运营官库克担任 CEO，该任命“即刻生效”，在当时宣布乔布斯辞任 CEO 时，苹果公司董事会还宣布乔布斯已被选为董事长，库克也加入董事会，但遗憾的是当时乔布斯就已身患重病，在 6 周之后的 10 月 5 日就因病离世。

作为乔布斯选定的接班人，库克也时常被拿来与乔布斯比较，外界也普遍认为擅长供应链管理的库克，在产品创新能力上与乔布斯相距甚远，他领导下的苹果，在产品创新方面与乔布斯时期也“差距明显”。

在库克担任 CEO 期间，苹果公司主要业绩上也有很大的进展，市值多次创下新高，先后超过 1 万亿美元、2 万亿美元、3 万亿美元（当前约 21.84 万亿元人民币），在科技类公司中长期高居榜首。

而据安诺析思国际咨询公司（Analysis Group）经济学家的一项研究表明，仅在 2022 年，App Store 生态系统在中国的总营业和销售额就达到近 4 万亿元（当前约 5700 亿美元）。2019 至 2022 年间，中国 App Store 生态系统的规模翻了一番，尤其是小型开发者的营收在 2020 至 2022 年间增长了 59%。

在新产品线方面，苹果在 2014 年 9 月份推出了 Apple Watch，在今年 6 月份推出了头显产品 Vision Pro，但苹果公司在前年正式砍掉了 iPod 产品线，由 Apple Music 取而代之。

IT之家经过查询得知，从苹果 2020 年 9 月份授予的股票期权来看，已担任苹果 CEO 十二年的库克，大概率还会再担任 3 年，一直到 2025 年，届时他将超过乔布斯，成为苹果任职时间最长的 CEO。

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